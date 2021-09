Élu président de l’Office du tourisme et des congrès de Marseille depuis janvier 2021, Marc Thépot, nous livre le bilan de la saison estivale de Marseille. Un tourisme revigorant pour les professionnels, qui amorce des liens encore timides avec la Ville de Marseille.

Quelles sont les évolutions notables du tourisme à Marseille entre 2020 et 2021 ?

Marc Thépot : Cette saison touristique a été radieuse. Pour l’hôtellerie, le taux d’occupation moyen de la ville en juillet-août a tourné autour de 80% avec de très bons prix moyens. Le secteur a connu une hausse de son activité de +24% par rapport à 2020. Pour la restauration, les établissements du littoral et du Vieux-Port ont bien tiré leur épingle du jeu, ils enregistrent un taux de croissance de +53% par rapport à 2020 selon la Fourchette. Globalement, les commerçants ont été sauvés par le tourisme juillet-août. Mais les croisières, après 17 mois d’arrêt, reprennent doucement…

Avez-vous déployé des moyens supplémentaires pour gérer ces flux touristiques ?

M.T : Pour lutter contre la sur-fréquentation de certains lieux et des problèmes d’accueil des touristes, nous avons recruté 58 saisonniers “hors des murs” de l’Office du Tourisme, la plupart des jeunes, qui ont été formés pendant une semaine. Nous avons répartis ces saisonniers sur 7 zones pour canaliser les touristes vers des sites moins fréquentés que le petit-train du Vieux-Port ou les Calanques. Même si les lieux les plus fréquentés restent Notre Dame de La Garde, les îles du Frioul et le Vieux Port, 60 000 visiteurs sont venus se renseigner à l’office et les saisonniers ont orienté 10 000 visiteurs.

Les îles du Frioul (Crédit : MG/Gomet’)

Comment travaillez-vous avec la Ville de Marseille pour ces actions ?

M.T : Cette démarche était une demande de la ville et nous y avons répondu. En revanche, l’Office du tourisme veut consolider la relation avec la Ville de Marseille. Nous souhaitons être mieux informés sur les événements (l’été marseillais, les manifestations…) pour les appréhender.

N’êtes-vous pas systématiquement en lien pour mener une stratégie touristique ?

M.T : Au départ, il y a eu quelques frictions. Mais dans la mesure où je représente les professionnels et que nous sommes censés être en dehors du jeu politique, l’idée est maintenant d’associer le Département, la Métropole et la Ville dans la même démarche touristique. Les visiteurs qui viennent à Marseille, vont ensuite sur Aix-en-Provence, puis en Camargue… Même si l’Office a une compétence métropolitaine, nous pouvons difficilement promouvoir le tourisme sans les élus.

La logistique estivale a-t-elle permis une meilleure coopération ?

M.T : Oui mais nous désirons être plus en amont des recommandations. Par exemple, la piétonnisation de la Corniche, c’est sûrement une très bonne idée, mais les professionnels sur le parcours, à commencer par les hôteliers, ont découvert la manœuvre une fois que c’était décidé. Donc le premier besoin est celui de l’information. Le deuxième est un besoin d’implication. Pourquoi ne pas associer les hôtels, les restaurants et les cafés sur le parcours pour qu’ils proposent des animations lors de ces journées ?

Quel message leur adressez-vous ?

M.T : Nous l’idée c’est de faire revenir les élus du printemps Marseillais autour de la table pour coopérer. Car c’est quand même absurde de faire la promotion du Mucem, du panier, qu’on ne soit pas en lien avec les élus ! Il faut qu’ils donnent leur avis, qu’ils nous aident… D’ailleurs, c’est ce que j’ai apprécié lors de la visite de Macron. Le président a encouragé les élus de tous bords à s’unir pour promouvoir Marseille. Je conçois mon travail uniquement dans la fédération, quelles que soient les opinions politiques. L’Office prône un tourisme équilibré, plutôt vert et diversifié… Ici, vous avez 42 salariés qui connaissent parfaitement Marseille et ses évolutions. Notre force de frappe peut totalement être impliquée dans la stratégie touristique à mettre en place au sein de la métropole et du département.