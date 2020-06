Bruno Gilles a pris acte de sa défaite dimanche 28 juin au soir. Dans un communiqué le sénateur divers droite battu dans son secteur par Michèle Rubirola (Le Printemps Marseillais) exprime « une profonde tristesse et une grande déception, après 22 mois de campagne hors du commun, où nous avons tenté, avec mes listes Ensemble pour Marseille, de convaincre les Marseillaises et les Marseillais. »

L’intégralité du communiqué de Bruno Gilles



Je prends acte de ma défaite dans les 4e et 5e arrondissements. Je ressens une profonde tristesse et une grande déception, après 22 mois de campagne hors du commun, où nous avons tenté, avec mes listes Ensemble pour Marseille, de convaincre les Marseillaises et les Marseillais. Nous avons proposé aux Marseillais un programme participatif de qualité : les électeurs n’y ont pas adhéré. J’ai échoué malgré toute l’énergie déployée. J’ai échoué malgré un fol espoir que j’ai senti naître au fil des mois d’une campagne qui ne nous a pas permis de nous exprimer pleinement.



Pas de débats, pas de meetings, une crise sanitaire, des soupçons de fraudes aux procurations, tout ça a amené à un certain dégoût de l’exercice démocratique dans la population. Hélas, je ne suis pas parvenu à renverser la tendance. Il y a clairement une vague Printemps marseillais. J’adresse mes félicitations à Michèle Rubirola et à Benoit Payan. Nous avons mené une campagne digne et courageuse. Je regrette ce soir la très forte abstention. Cela pose question pour les scrutins à venir. J’ai été élu pour la première fois maire de secteur en 1995. J’ai servi avec passion, jour après jour, ces quartiers que nous avons améliorés, avec Marine Pustorino. J’en suis fier. Bonne chance aux 4 – 5. Bonne chance à Marseille.

Lien utile :

L’actualité des municipales dans notre rubrique politique.