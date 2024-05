Share on Facebook

Fanny Vion est la co-fondatrice de Tomo 4.0, un fabricant d’accessoires “upcyclés” et enrichis d’une puce NFT. Celle dernière permet notamment de rendre les objets créés connectés avec une communauté. Tomo 4.0 investit les événements pour récupérer des matières à recycler et qui vont ensuite permettre ses créations.

Les acteurs du monde sportif mais aussi les artistes, les festivals qui gèrent des lieux habillés avec des matières textiles éphémères sont particulièrement adressés par la start-up. A la croisée de l’art digital et du recyclage textile, de la RSE et de l’engagement, Tomo 4.0 aborde une saison estivale 2024 particulièrement riche et espère obtenir de nombreux marchés.

Emilie Mathieu, associé expert-comptable chez Odycé et Meditec, partenaire de Data Room, apporte son analyse sur le modèle de Tomo 4.0 et livre son conseil à l’heure où la jeune société prépare une levée de fonds de 300 000 euros, avec le souci de ne pas diluer la part des fondateurs.

Bienvenue dans Data Room pour la chek-list de Tomo 4.0 avant le grand décollage !

