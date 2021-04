Share on Facebook

Dans la foulée des annonces présidentielles sur le calendrier du déconfinement, Benoît Payan s’est exprimé à son tour à l’occasion d’un live Facebook. « La Ville est prête à accompagner le retour à la vie normale », a-t-il affirmé. Le maire de Marseille a donc précisé les modalités de ce retour à la vie normale et répondu aux nombreuses questions de ses administrés.

Les collections permanentes des musées gratuites dès le 19 mai

Emmanuel Macron a fixé la date du 19 mai pour la réouverture des commerces, bars, restaurants et musées. Après avoir décrété « l’état d’urgence culturelle » en mars dernier, la Ville de Marseille veut continuer d’ériger la culture en priorité. Benoît Payan a ainsi promis la gratuité des collections permanentes des musées de la Ville. Une mesure appelée à durer dans le temps puisque le maire de Marseille a bien précisé qu’elle était « définitive ».

Extension éphémère des terrasses de bars et restaurants

Les bars et restaurants rouvriront bien le 19 mai … seulement en extérieur. Il faudra attendre le 9 juin pour qu’ils rouvrent en intérieur. La Ville a par conséquent promis de leur offrir une extension éphémère de leurs terrasses « sans gêner la circulation, les piétons ou les cyclistes ». Le maire n’a pas plus détaillé les modalités de cette mesure, ni sa durée, qui n’est pas encore fixée.

Piétonnisation d’une partie du littoral un dimanche par mois

Un dimanche par mois, une partie du littoral sera piétonnisée, pour pouvoir y accéder à pied, à vélo ou encore en trottinette, dès le mois de mai. C’est du moins ce qu’a affirmé Benoît Payan, précisant que ni la date exacte ni la portion précise du littoral piétonnisée n’ont été arrêtées, mais évoquant toutefois que cela sera « probablement autour de la Corniche ou L’Estaque ». « Le littoral appartient à tous et on va se le réapproprier », a-t-il conclu.

Par ailleurs, toujours dans l’objectif de réduire le trafic automobile, Benoît Payan a annoncé l’arrivée imminente de vélos pour la Ville de Marseille. Les agents municipaux devraient donc bientôt pouvoir se rendre au travail en vélo, de même que les élus.

« Il y aura un feu d’artifice le 14 juillet »

Le maire a anticipé sur les mois à venir et d’ores et déjà annoncé qu’il y aurait un « un très beau feu d’artifice » le 14 juillet prochain, ainsi qu’un « très grand concert gratuit à ciel ouvert ». Interrogé par un internaute sur la faisabilité de cette mesure en cas de hausse du taux d’incidence du covid-19, Benoît Payan se veut optimiste : « cela dépendra de la situation, mais les marseillais font des efforts et, grâce à la vaccination, le taux d’incidence baisse. Il faut parier sur la réussite de la vaccination».

Le maire de Marseille s’appuie sur la baisse du taux d’incidence observée par l’Agence régionale de santé (ARS) Paca. En effet, ce taux est passé de 505 à 474 en une semaine, même si l’ARS précise que cette baisse est due à une baisse du taux de dépistage.

