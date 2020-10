En date du 18 septembre, l’Espagne a vécu son plus haut pic de contamination ces derniers mois (14 0000 cas/jour). Le New York Times recense alors 32 000 décès pour 800 000 cas au total. Dans le témoignage qu’elle nous a accordé, Lucile nous raconte son mode de vie original (école de yoga, dojo d’art martiaux et centre de méditation) qui n’est pas particulièrement en adéquation à la situation exceptionnelle engendrée par la covid-19.

Le port du masque en Espagne est également obligatoire même en extérieur. La plupart des travailleurs sont obligés d’accomplir leurs tâches en distanciel. Il y a de nombreuses normes sur les horaires et la quantité de personnes pouvant être présentes dans certains lieux (bar, restaurant, résidence de personnes âgées, les écoles, etc…)

Lucile Arnould, le 25 septembre, nous parle de son fils et des enfants présents à l’école en général. En effet, à cause de la distanciation sociale, la relation et la collaboration qu’il y a aujourd’hui pour les enfants entre eux et avec les professeurs va à l’encontre d’une bonne éducation et du bon développement d’un enfant.

Au niveau professionnel, les activités et les enseignements de Lucile sont totalement incompatibles avec la situation en distanciel. Son activité professionnelle est donc très compliquée. L’adaptation est de mise et la création de nouvelles activités ont dû être mises en place pour la survie économique de nombreux habitants comme elle. Il ressort des témoignages que les espoirs et la volonté de tous est que cette période ne s’aggrave pas et au contraire s’améliore, afin de retrouver des relations saines, non seulement pour les enfants, mais aussi pour l’homme de manière général qui a naturellement besoin de présence physique et affective avec ces semblables.

Témoignage recueilli par Mehdi Abdelatif,

étudiant du Magistère JCO à Aix Marseille Université