21h28: Fos-sur-Mer: réaction de Jean Fayolle (SE) au micro de Maritima, après la victoire du maire Jean Hetsch (LR) au premier tour avec 70,42% des voix : «C’est une déception, nous finissons 3eme».

21H34 Miramas: réaction du maire sortant Frédéric Vigouroux largement réélu avec 66,1 % des voix. «Au nom de tous mes colistiers, je veux sincèrement remercier les Miramasséennes et Miramasséens qui se sont mobilisés pour rendre possible notre réélection dès le 1er tour (avec 66.07 % des voix pour la liste « Pour Miramas », sur 7538 votants), comme pour les élections municipales de 2014 (50.7 % des voix)« , explique dans un communiqué le maire de Miramas.

21h42: Martigues: Gabby Charroux réélu dès le premier tour avec 60,93% au micro de Maritima: « Je souhaite être le maire de tous»

22h: Martigues réaction du candidat RN Emmanuel Fouquart « la surprise est énorme, l’abstention ne sert jamais au Rassemblement National»

22h14: Vitrolles: réaction de Loïc Gachon réélu dès le premier tour au micro de Maritima « Ce soir avec une élection dans un climat inédit, le résultat nous donne à 50,07% des suffrages »

22h17: Aix-en-Provence: Réaction de Maryse Joissains maire sortante, qui arrive en tête de ce premier tour des élections municipales.

« Ce soir les Aixois m’ont placée très largement en tête de ce scrutin avec plus de 30 % des voix, malgré une campagne difficile.Ce premier tour vient de se dérouler dans un climat anxiogène et totalement surréaliste. A l’heure où je vous parle personne ne sait encore si le second tour aura lieu dimanche prochain».

22h30: 2e tour : Sébastien Barles (EELV) appelle à une alliance avec les progressistes

Réunir #Marseille!

Debout Marseille appelle à une alliance large des forces progressistes pour mettre fin au système qui a ruiné Marseille.

Proposons un contrat ambitieux de redressement économique de la ville, de réduction des inégalités et de transition écologique exemplaire. — Sébastien Barles (@sebbarles) March 15, 2020

22h41: Marseille: réaction de Michèle Rubirola (Printemps Marseillais): «Nous avons fait le choix de réunir pour ne plus subir. Aujourd’hui, 33% de nos citoyens ont voté dans des conditions très particulières».



22h57 : Stéphane Ravier (RN):« Il y a 67% d’abstention, il faut reporter le second tour»