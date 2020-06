Share on Facebook

Le Mucem nous a manqué. Il revient en force avec la gratuité de ses expositions jusqu’au 21 juillet inclus. L’accès sera simplement plus limité et les visites seront repensées pour continuer à respecter une certaine distanciation sociale. Le port de masque sera obligatoire et les mesures barrières impératives.

Cueillette du jasmin pour les parfums, photographie : J. Weyer, 1936, Provence-Alpes-Côte d’Azur, Alpes-Maritimes, Grasse (Crédit : Mucem)

Mucem : le bilan des expositions reportées et prolongées

L’exposition événement « Pharaons superstars », initialement prévue pour avril 2020, est reportée à juin 2022 comme l’exposition « Folklore » qui ouvrira le 4 novembre au lieu du 21 octobre 2020, et ce jusqu’au 22 février 2021. L’exposition « Vêtements modèles » et « la Flore de A à Z » (photo ci-dessus) ouvrira fin juin au fort Saint Jean, pour être prolongées jusqu’au 6 décembre. Aussi, l’accrochage « L’Orient sonore » sera présenté au J4 (2ème étage) du 22 juillet au 4 janvier 2021.

De la nouveauté au programme !

La reprise de l’installation de Mon nom est personne sera visible sur le grand plateau du 2e étage (ouest) du J4 de mi-juin à mi-août 2020.

En partenariat avec les festivals annulés de Marseille Jazz des cinq continents et Oh les beaux jours !, le Mucem propose une programmation estivale légère en plein air dans le fort Saint-Jean du 12 au 30 août à 20h15, les mercredis, vendredis, dimanches, avec réservation obligatoire.

Une programmation de cinéma sera également proposée avec Tilt-cinémas du Sud et Aflam.

> Le Mucem collecte les objets représentatifs du confinement

> Les actualités du Mucem à suivre sur le site officiel.

> Le Mucem dans les archives de Gomet’