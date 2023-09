Il est à peine 17h30 ce mardi 26 septembre et la place de l’hôtel de ville d’Aix-en-Provence est déjà pleine à craquer. Ce soir, la ville d’Aix accueille le XV de France pour une séance de dédicaces et de rencontres avec les fans Aixois. Deux heures avant le début de l’événement, la mairie donne le ton, de la musique sort des enceintes et des goodies sont distribués aux passants.

De bouche à oreille, l’information sur la venue des Bleus en ville circule rapidement, « Il se passe quoi ? » questionnent les promeneurs de fin de journée. Carole et Frédéric, un couple lyonnais de passage dans la région se ravit d’entendre ce qui va se dérouler ce soir. Tous deux passionnés de rugby n’ont pas réussi à trouver des places pour les matchs de la Coupe du monde au Vélodrome alors pouvoir serrer les mains de leurs joueurs préférés ce soir est une aubaine.

« On tente de remporter aussi des tirages au sort pour l’entraînement de jeudi au stade Carcassonne ! » surrenchérissent les touristes. Comme eux, Sophia et son fils Gabin se sont assis sur les rebords de la fontaine qui surplombe la place, « pour mieux voir les stars ! » s’écrit le jeune garçon, vêtu du t-shirt de son club de rugby.

Sur les terrasses, les habitués de l’after-work profitent aussi de l’animation, « notre seul souci c’est de trouver la meilleure place en terrasse pour les apercevoir ! » ironisent Alizée et Medhi, à la recherche d’un coin de table.

Au centre de la place, Louna et sa mère sont aussi de la partie. En apprenant que l’équipe de France va défiler sur scène ce soir, elles s’exclament « oh la la, papa va être jaloux ! ». Près d’elles, ceux qui ne connaissent pas grand chose au rugby profitent aussi de l’ambiance, « Ça nous fait l’animation de la soirée, les Français et le sport c’est quelque chose d’assez incroyable, l’événement a l’allure d’une fête nationale » constatent Marta et son amie Luiza, deux étudiantes brésiliennes à la faculté d’Aix.

Devant elles, les plus passionnés du public se sont collés aux grilles de sécurité, seulement un mètre les séparant de la scène. « Voir les titulaires on n’y croit pas trop » confie Mathias, décrochant à peine les yeux de son téléphone ou une vidéo de match de rugby défile. « Aix c’est un bastion du rugby ! Nos clubs pèsent dans les classements, les joueurs étaient obligés de venir ici » insiste le jeune homme.

« Ramenez la coupe à la maison ! »

19h, les cloches de l’église sonnent, le public est en feu, on pourrait presque imaginer qu’un match de la Coupe du monde va se jouer sous leurs yeux. Les rugbymans montent sur scène, accompagnés de leur sélectionneur, Fabien Galthié et de leur staff. Parmi eux, Thomas Ramos, Dorian Aldegheri, Melvyn Jaminet, Camaron Woki, Romain Taofifénua, Gabin Villière, Bernard Viviès, Raphaël Ibañez, William Servat. L’équipe reçoit en cadeau des calissons et un santon à leur effigie confectionné par le santonnier aixois Fouque.

Crédit : Juliette Matilla / Gomet’

Le moment de festivité se poursuit avec des séances d’autographes et de selfies. « Ramenez la coupe à la maison ! » chantent en chœur les supporters avant de saluer leur équipe partie s’entraîner avant le match contre les Italiens la semaine prochaine. Ce soir, Aix est véritablement terre de rugby.

Liens utiles :

Toutes les infos sur la Coupe du monde de rugby sur Gomet’

L’actualité à Aix-en-Provence