Mardi 2 avril 9h30, Marseille. Sophie Camard, maire des 1er et 7e arrondissements de Marseille, et Audrey Garino, adjointe au maire de Marseille chargée des affaires sociales, de la solidarité, de la lutte contre la pauvreté et de l'égalité des droits, inaugurent le Service de Soins Infirmiers à Domicileà 9h30, Place du Marché, au Frioul,…