[Transport] Mobilités actives : plein succès pour la 3e édition de La voie est libre

La troisième édition de La Voie est libre, organisée par la ville de Marseille, a connu un nouveau succès populaire. La journée sans voiture sur la Corniche, des Catalans à l’avenue Pierre Mendès-France aux plages du Prado, a attiré de nombreuses familles, promeneurs et sportifs venus de toute la ville. Les habitants du quartier du Prophète, au centre du « balcon marseillais » surplombant la mer, loin de se plaindre des contraintes de circulation, témoignaient au contraire à Gomet’ du bonheur de retrouver une Corniche apaisée et rendue à ses habitants.

Parallèlement, Audrey Gatian, l’adjointe aux transports se félicitait du succès de l’événement. Autre motif de satisfaction : les résultats de l’expérimentation des vélos en free floating lancée le 23 mai dernier avec l’opérateur Lime. Elle confie à Gomet’ les premiers chiffres très prometteurs obtenus depuis : 34 000 utilisateurs uniques, 1500 trajets par jour et un total de 250 000 km parcourus soit 6 fois le tour de la Terre ! L’expérimentation se prolonge de quatre mois avant un éventuel appel d’offre.

Nos vidéos et images pour témoigner de cette métamorphose dominicale. Prochains rendez-vous, les dimanches 24 octobre et 14 novembre prochains. Trop loin !

[En ce moment] Un autre pont, celui de la #FausseMonnaie et toujours autant de monde pour #LaVoieestlibre 👏🚴🏼‍♀️🦋 On respire, on se parle et on s’amuse sur la #Corniche sans voiture 🙏 La ville rendue à ses habitants et ses enfants 🤸👍 pic.twitter.com/9rmelJqdyX