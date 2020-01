Share on Facebook

La salle des musiques actuelles du Pays d’Aix est inaugurée ce jeudi 9 janvier 2020 après plus de deux ans de travaux. Située le long de l’autoroute A8, face à la fondation Vasarely, cette salle de concert a vocation à diffuser tous les genres de musiques « actuelles », du pop rock et assimilés, à la chanson en passant par le jazz, les musiques électroniques, urbaines du monde.

Initialement prévue pour le printemps 2018, la livraison de la salle des musiques actuelles du Pays d’Aix a eu lieu fin 2019. Si l’inauguration en présence des officiels est prévue ce jeudi 9 janvier, l’accueil du public pour les spectacles et concerts débutera à partir du 6 mars prochain. Il faut d’ailleurs désormais l’appeler « 6MIC » (sismique), un nom choisi en référence aux « ondes et vibrations sismiques symbolisant à la fois la volonté de rayonnement sur le territoire et l’idée d’un projet en mouvement ».

Le 6MIC terminé © DR

Deux salles et cinq studios

À peine livrée, 6MIC brigue déjà le label ministériel SMAC (Scène de Musiques Actuelles), qui lui permettra notamment de recevoir des subventions de l’État. Le bâtiment, sorte de grand rocher posé en contrebas d’autoroute, situé sur le site de la Constance, se compose d’une grande salle d’environ 900 m² pouvant accueillir 2 000 personnes, d’une plus petite d’à peu près 400 m² et d’une capacité de 800 personnes, ainsi que de cinq studios de répétition/création/enregistrement dont un studio de pré production de 80 m². Un parking de 225 places a été implanté à l’extérieur. Le lieu est prévu pour recevoir aussi bien des têtes d’affiche que des productions de la scène actuelles et des artistes émergents.

Crédit photo Agence Rudy Ricciotti

L’édifice se compose de trois niveaux réunis autour de trois patios. Au rez-de-chaussée se trouvent les espaces ouverts aux publics – le hall, les deux scènes et le patio principal –, ainsi que le quai de déchargement et les locaux de stockage. Centre névralgique du projet, le hall se présente comme un grand espace ouvert propice à la flânerie. Sa façade vitrée, longue de 50 mètres, donne sur le parvis et offre un panorama sur l’extérieur.

À l’étage, les loges s’articulent autour du deuxième patio et font la liaison entre les deux salles qui peuvent fonctionner simultanément. Au deuxième niveau se trouvent l’espace réservé aux artistes et les studios de répétition qui sont connectés avec le hall. Tous les espaces musicaux publics sont interconnectés à la régie des studios d’enregistrement. L’équipement numérique et technique est en phase avec les dernières avancées technologiques.