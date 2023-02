Share on Facebook

Lundi 6 février

13h30 : La Poste accueille le jury régional du concours de La France s’engage à Marseille pour examiner le dossier de 24 porteurs de projet

La Poste Marseille Colbert, Marseille (1er)

Mardi 7 février

Journée : 3e journée de mobilisation contre la réforme des retraites

9h : webinaire de la CCI Aix-Marseille Provence « S’armer contre les cyberattaques »

Inscription

9h30 : petit-déjeuner de Région Sud Investissement pour présenter ses solutions de financement

Locaux de Marseille Innovation, Hôtel Technologique, 45 rue Frédéric Joliot Curie, Marseille (13e)

Mercredi 8 février

9h30 : conseil d’arrondissement des 15/16

Mairie du 15/16, 246 rue de Lyon, Marseille (16e)

15h30 : Nexity et Primosud inaugurent la résidence Jardin Augustin au coeur du Domaine Hippone à St Just, en présence de Sandrine Postic, directeur général Provence Nexity Immobilier résidentiel et Marina Gournay, directrice générale Primosud Provence

59 avenue de Saint-Just, Marseille (13e)

Jeudi 9 février

8h30 : lancement de la 2e édition du World AI Cannes Festival, événement dédié à l’intelligence artificielle

Palais des festivals, Cannes

10h : petit déjeuner presse à l’occasion des 15 ans de Provence Angels et du changement de gouvernance. Charles Richardson passe le relais à Christophe Baralotto à la tête de Provence Angels.

La Nautique, Pavillon flottant de la Société Nautique de Marseille, quai de Rive Neuve, Marseille (7e)

18h30 : forum de concertation sur le futur réseau de bus de la RTM pour le secteur Est de Marseille

Mairie des 11/12, boulevard Bouyala d’Arnaud, Marseille (12e)

18h30 : conférence d’Africalink « Algérie 2023 : le renouveau économique »

Palais de la Bourse, Canebière, Marseille (1er)

Vendredi 10 février

8h : conseil municipal de la Ville de Marseille

10h : visite presse des trois nouvelles expositions de la Friche de la Belle de mai

41 rue Jobin, Marseille (3e)