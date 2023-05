Share on Facebook

Share on Twitter

Les véhicules électriques commencent peu à peu à se faire une place dans notre société : en 2022, ils représentaient 12,1% des ventes en Europe, contre 1,9% en 2019. Mais certains restent réfractaires et s’inquiètent notamment de la disponibilité des infrastructures pour le rechargement de leurs véhicules. Pour identifier ces problématiques, des chercheurs en économie du laboratoire Aix-Marseille School of Economics (AMU, CNRS, EHESS, Centrale Méditerranée) ont lancé une enquête grand public pour identifier les modes de rechargement de chacun et les faciliter, indique un communiqué de presse d’Aix-Marseille Université en date du 10 mai,

Cette enquête, ouverte du 12 mai au 3 juin, s’adresse aux personnes majeures, titulaires d’un permis de conduire ou sur le point de l’obtenir, « utilisant un véhicule personnel électrique ou non électrique ou désirant en acquérir un », précise le communiqué. Concrètement, cette étude prend la forme d’un entretien d’une heure, en ligne ou en présentiel à l’université d’Aix-Marseille, donnant droit à un dédommagement de 20 euros.

Crédit: Avere France

Anticiper le développement des moyens de transports électriques

Ces observations s’inscriront dans le cadre du projet aVEnir (accompagnons le Véhicule Electrique avec la nécessaire intelligence de la recharge), piloté par Enedis et onze partenaires, dont Aix-Marseille université. Le projet a pour enjeu « d’accompagner le développement à grande échelle de la mobilité électrique en expérimentant les interactions entre le réseau public de distribution d’électricité, les bornes de recharges et les véhicules électriques » explique le site internet d’aVEnir. Durant trois ans, le projet vise à expérimenter diverses situations pour faire face à ce changement de mode de vie et intégrer au mieux le « développement massif de la mobilité électrique », explique le communiqué.

Les véhicules électriques devraient grimper à 15 millions d’ici 2035. C’est pourquoi« la recharge de plusieurs millions de véhicules après l’heure du retour du travail en plus de la consommation actuelle se doit d’être anticipée », conclut le communiqué de presse.

Liens utiles :

> Le lien pour vous inscrire

> Tous nos articles sur les véhicules électriques

> Le site du projet aVEnir