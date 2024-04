Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

5223 chefs d’entreprise ont perdu leur emploi en région Sud en 2023, c’est 1184 femmes et hommes de plus qu’en 2022, soit 29,3% sur un an, selon l’Observatoire de l’emploi des entrepreneurs de l’association GSC (organisations patronales face au besoin de protection chômage des chefs d’entreprise et indépendants) et du groupe d'études économiques Altares. Le…