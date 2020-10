Le gouvernement a décidé de desserrer un peu l’étau sur Aix et Marseille. Selon l’AFP qui a recueilli l’avis du gouvernement dimanche 4 octobre au soir, les autorités ont décidé de placer Paris et les départements limitrophes en alerte maximale comme c’est le cas àAix et marseille et en Guadeloupe depuis une semaine. Selon ces mêmes informations encore non confirmées dans le détail, Aix et Marseille demeurent en zone d’alerte maximale mais les restaurateurs, à la différence des bars, vont pouvoir rouvrir selon des nouvelles modalités qui s’appliqueront également à Paris.

« Le gouvernement a reçu ce [dimanche] soir l’avis du Haut Conseil de santé publique concernant l’ouverture des restaurants », déclare Matignon auprès de l’AFP. « Un protocole sanitaire renforcé applicable dans les zones d’alerte renforcée ainsi que dans les zones d’alerte maximale sera mis en place et permettra de maintenir les restaurants ouverts.»

Restaurants : un cahier de rappel, règlement à table

« Faisant suite à la réunion tenue sous la présidence de monsieur Mirmand, préfet de région, ce dernier nous a annoncé que nous pourrons rouvrir (Aix et Marseille) nos restaurants dès demain, lundi, sous réserve de l’application de nouvelles mesures sanitaires qui seront précisées dans l’arrêté préfectoral à paraitre lundi 5 octobre », a affirmé dimanche Bernard Marty, le président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie (Umih) dans les Bouches-du-Rhône, dans un communiqué. Selon cette même source, les restaurateurs devront prévoir un cahier de rappel, 1,5 mètre entre chaque table, le règlement a table et la fermeture à 22h.

« Cet arrêté sera pris pour 15 jours et évoluera en fonction des données statistiques liées a la pandémie » précise encore Bernard Marty. Selon lui, « les cafetiers pourraient aussi rouvrir sous certaines conditions qui ne sont pas précisées à cet instant, mais que l’arrêté précisera (notamment consommations debout interdites).»