Le Guide des acteurs de la communication en Paca et Occitanie, édition 2019-2020, vient de sortir. Publié par Gomet’ com et médias, cet annuaire incontournable du grand Sud dresse un panorama des réseaux professionnels de la communication, de la presse et du marketing en Provence-Alpes-Côte d’Azur et en Occitanie.

Il reprend une rétrospective des événements les plus marquants de l’année écoulée, issus des articles et des newsletters de la chaîne d’informations Gomet’ com et medias, ainsi qu’un annuaire, par typologie d’agences et par département, des acteurs de la communication du grand sud: agences globales, digitales, ateliers et studios de design graphique, production audiovisuelle, agences événementielles, agences de relations presse et relations publiques, sociétés de marketing, conseil média, régies publicitaires, agences spécialisées… Au total près de 2 000 structures référencées.

Il comprend également un cahier spécial réalisé en partenariat avec l’UCC Grand Sud, le syndicat professionnel des agences de communication de l’arc méditerranée qui a étendu son territoire jusqu’à la région toulousaine.

Diffusé largement auprès de nos audiences, ce guide s’adresse à tous les annonceurs publics ou privés du grand sud.

Nous remercions tous nos annonceurs et partenaires pour leur confiance.