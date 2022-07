Le label Initiative d’Excellence, porté par la fondation universitaire A*Midex réunissant Aix-Marseille Université et l’ensemble de ses partenaires (le CNRS, l’Inserm, le CEA, l’IRD, Centrale Marseille, Sciences-Po Aix et l’AP-HM), a fêté ses dix ans mercredi 1er juin au cours d’un cérémonie organisée au Pharo, siège d’Aix-Marseille Université. Retour sur dix ans qui ont permis à Aix-Marseille Université de concrétiser plusieurs projets structurants et de se hisser au rang des meilleures universités mondiales.

C’était en 2012 : dans le but d’améliorer le système universitaire français, le Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) lance l’appel à projets Intégration et développement des IdEx et des Isite. Aix-Marseille Université sur recommandation d’un jury international, est lauréate avec cinq autres universités françaises. Cela lui permet d’obtenir un financement de 26 millions d’euros par an. Dans la foulée, se crée la fondation universitaire A*Midex, consortium composé d’AMU et de ses partenaires, le CNRS, l’Inserm, le CEA, l’IRD, Centrale Marseille, Sciences-Po Aix et l’AP-HM, dont l’objectif est d’allouer ces 26 millions d’euros annuels à la concrétisation de projets. Son rôle consiste ainsi à contribuer au rayonnement des initiatives locales dans le domaine de la recherche, en identifiant et accompagnant les porteurs de projets novateurs et audacieux qui répondent à des défis contemporains scientifiques et sociétaux.

Après une période d’essai de 2012 à 2016, Aix-Marseille Université a vu son label IdEx pérennisé et ce dans les trois premières pérennisations accordées, preuve de son aptitude à mener la recherche et la formation universitaires françaises vers l’excellence.

A ce jour, on compte neuf Idex pérennisées dont voici le récapitulatif ci-dessous :

L’Initiative d’excellence d’Aix Marseille Université, un « vecteur d’innovation »

Pour les dix ans de l’IdEx, une cérémonie a été organisée au siège de l’Université, au Pharo, à Marseille. Force est de constater que l’IdEx a joué un rôle majeur dans la place prise par Aix-Marseille Université au niveau national et international sur la scène de l’enseignement supérieur. « La fondation A*Midex a été un formidable accélérateur pour notre territoire et un facteur structurant pour la recherche scientifique », salue le Président d’Aix-Marseille Université, Eric Berton en ouverture de la cérémonie, à laquelle ont répondu présent les représentants des institutions membres d’A*Midex ainsi que le comité stratégique international.

Tour à tour, ils ont salué l’apport de cette Initiative d’Excellence pour l’université : « A*Midex est un partenariat équitable qui permet de mettre en place un programme de recherche qui réponde aux besoins communs, par exemple le climat », souligne Corinne Meunier, directrice générale de l’IRD. Elle souligne également l’importance de l’Initiative d’Excellence d’Aix-Marseille Université dans l’obtention de financements européens ERC (European Research Council), qui permettent de donner une autre dimension à la recherche. Rostane Mehdi, directeur de l’IEP d’Aix-en-Provence, qualifie pour sa part A*Midex de « vecteur d’innovation » et de « formidable catalyseur d’ambition, qui permet de se réinventer constamment à l’ombre d’un dispositif bienveillant ». Enfin, Andrée Sursock, membre du conseil stratégique international de l’Initiative d’Excellence, souligne la « résilience du programme » qui s’est maintenu malgré la pandémie.

Des actions structurantes pour transformer l’institution universitaire

Les fonds alloués à la fondation universitaire A*Midex lui permettent également de mener des actions structurantes afin de transformer l’institution universitaire. Parmi les actions menées ces dix dernières années, la création des instituts d’établissement, qui visent à développer une approche interdisciplinaire de la recherche en s’appuyant à la fois sur les laboratoires, les facultés, les écoles ainsi que les partenaires socio-économiques. Ces instituts au croisement de la recherche et de la formation sont actuellement au nombre de dix-huit et contribuent à la visibilité nationale et internationale d’Aix-Marseille université, notamment pour attirer de nouveaux talents. Conçus sur le modèle des Graduate Schools américaines, ils sont cofinancés par les membres du consortium A*Midex et sont éligibles aux principaux appels à projets lancés par la fondation.

A côté des instituts, Aix-Marseille Université a également créé dans le cadre de l’IdEx les Laboratoires d’excellence (Labex), toujours dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir (PIA). Ces Labex visent à donner aux laboratoires de recherche d’Aix-Marseille Université une visibilité nationale et internationale et d’attirer les chercheurs étrangers. Ils sont au nombre de dix au sein d’Aix-Marseille Université pour un montant global de financement de 74,3 millions d’euros.

Aix-Marseille Université a lancé une série de projets innovants dans le cadre du PIA 3 orientés sur transformation de l’offre d’enseignement. Chaque nouveau projet est une brique dans la structuration du parcours de l’étudiant.