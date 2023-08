Share on Facebook

Share on Twitter

Dans le cadre de sa braderie annuelle, McArthurGlen Provence, le centre outlet du sud de la France, ouvrira ses portes du 23 au 27 août, pour accueillir les amateurs de mode et les chasseurs de bonnes affaires. Cette période de déballage intensif proposera une sélection de produits de grandes marques à des prix attractifs.

Pendant cinq jours, les visiteurs auront l’occasion de découvrir plus de 110 boutiques de grandes marques, dont Aigle, Claudie Pierlot, Fursac, Havaianas, Lacoste, Maje, L’Occitane, Printemps, Sandro, The Kooples, parmi tant d’autres. Les collections printemps/été seront présentées devant les devantures, offrant ainsi des opportunités pour dénicher des pièces uniques et tendances à prix cassé.

Le dimanche 27 août, le village de marques de Miramas sera exceptionnellement ouvert. Les détails sur les horaires d’ouverture, les offres spéciales et les marques participantes seront disponibles sur le site officiel de McArthurGlen Provence.

Lien utile :

[En bref] Ouverture le dimanche des commerces de détail à Marseille jusqu’au 27 août