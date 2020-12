Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

La centrale à charbon de Gardanne doit cesser son activité en 2022. Le fait est désormais acté par l'Etat, les élus locaux et les salariés. Depuis plus d'un an, les acteurs travaillent sur un projet de transformation du site afin de préserver l'emploi et préparer l'avenir. Ce travail aboutit aujourd'hui à la rédaction d'un document…