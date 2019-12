Pour assurer les départs en vacances et le traditionnel chassé-croisé de cette période de Noël, la SNCF annonce un plan de transport renforcé mais les perturbations sur son réseau restent importantes en raison du mouvement de grève déclenché le 5 décembre contre la réforme des retraite.



« Nous avons concentré nos efforts sur les 27, 28 et 29 décembre avec une moyenne de 6 TGV sur 10, soit 20 % de trains en plus par rapport au premier week-end de départ en vacances » souligne l’opérateur dans un communiqué.

À partir du vendredi 27 décembre 2019, « tous les TGV INOUI, OUIGO et Intercités qui circulent jusqu’au 2 janvier 2020 inclus sont garantis et visibles sur l’Assistant SNCF, sur OUI.sncf et tous les autres canaux de vente. Le service Junior&Cie est assuré dans les trains TGV et Intercités garantis jusqu’au 2 janvier. »

Des places disponibles jusqu’au dernier moment

La SNCF observe que des places de dernière minute sont disponibles. Les clients à la recherche de places sont invités à vérifier plusieurs fois les disponibilités sur les sites ou applications : d’autres clients annulant leurs voyages jusqu’à la date de départ, les places sont ainsi libérées et de nouveau accessibles pour les échanges ou les réservations.

Les difficultés sur le réseau TER sont plus importantes avec en moyenne 4 TER sur 10. Des dessertes par autocar sont mises en place.

Document source :

L’intégralité du communiqué de la SNCF pour le trafic du samedi 28 décembre.