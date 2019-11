Il fallait oser ! lls l’ont fait. La CCI Marseille Provence, associée à l’association L’écrit du sud et soutenue par MPG 2019, organisait le week-end dernier un nouvel événement : « Autour du livre. » Deux jours au Palais de la Bourse consacrés « aux livres qui ont du goût » puisqu’il s’agissait de mettre en avant la littérature et l’édition de livre culinaires à l’occasion d’un premier salon littéraire.

A l’heure où les écrans viennent grignoter la part du livre dans nos consommations, le pari pouvait paraître risqué. Mails dès les premières heures samedi matin, et malgré une météo pluvieuse, on devine déjà que la manifestation répond à la curiosité gourmande des Marseillais et autres Provençaux. En solo, en couple ou en famille, ils sont nombreux à chercher de nouvelles lectures. Et à l’heure de penser aux cadeaux de Noël, le rendez-vous tombe à pic pour les auteurs comme pour les acheteurs.

Mais l’originalité de la manifestation ne tient pas qu’au parti pris thématique. L’événement se veut aussi un mini salon professionnel réunissant l’écosystème de la filière comme le souligne Cécile Khann, membre associée de la CCI. Quatre grands secteurs – l’édition, les librairies, les bibliothèques et la vie littéraire – ont été au centre d’ateliers et de conférence, du samedi au dimanche. Point d’orgue de l’événement : le village des auteurs et des éditeurs installé dans le grand hall du Palais de la Bourse. Pas moins de 45 auteurs en dédicace, pour petits et grands, et … pour tous les goûts !