Yvon Berland, le candidat soutenu notamment par LREM, arrivé au second tour des municipales à Marseille dans le 4e secteur en 4e position avec 7,67%, a réagi à son résultat.

Dans un communiqué diffusé lundi 29 juin dans l’après-midi (lire l’intégralité ci-dessous), Yvon Berland évoque notamment le climat de la campagne : « Dans le contexte d’une campagne particulièrement tendue et un climat délétère entretenu par la candidate Les Républicains, les électeurs ont souhaité très majoritairement faire un « vote utile ». Ce vote traduit sans ambiguïté une volonté de changement. »

Mis en cause par Martine Vassal qui l’a qualifié de candidat « sans envergure » dont « l’entêtement » aurait précipité la défaire la candidate LR, Yvon Berland ne se prive pas de lui répondre sans jamais la nommer. « Les propos tenus par la candidate Les Républicains, sont consternants (…) Je ne pourrai que conseiller à cette candidate de commencer par faire une analyse de sa campagne et, s’agissant des 6e et 8e arrondissements, une analyse des résultats bureau par bureau. Et de conclure : « Cette candidate n’a pas été capable de rassembler pour incarner le changement appelé de leurs vœux par les marseillaises et les marseillais.»

