13 Habitat, le plus important bailleur social public de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et la Confédération générale des comités d’intérêt de quartier (CIQ) annoncent le 25 avril 2024, la signature d’une convention de partenariat visant à améliorer la concertation des projets et à mieux répondre aux attentes des habitants.

Cette collaboration inédite entre un bailleur social et les CIQ, des associations apolitiques intervenant dans tous les domaines de la vie des citoyens, témoigne d’une volonté commune de renforcer le dialogue et la participation citoyenne dans l’aménagement urbain. La convention a été signée par Nora Preziosi, présidente de 13 Habitat, et Philippe Yzombard, président de la Confédération générale des CIQ, au siège des CIQ situé boulevard Garibaldi à Marseille.

« Ce partenariat ne va pas transformer nos CIQ en amicales de locataires, il va remettre au cœur des décisions de 13 Habitat la parole des citoyens, qu’ils soient locataires du bailleur social ou riverains d’une résidence ou d’une cité HLM, ce qui est primordial pour le bon fonctionnement de notre société, et la prise en compte des besoins des habitants », explique Philippe Yzombard.

Signature de la convention entre 13 Habitat et la Confédération générale des CIQ (crédit photo : Bojkovski Antonin)

« Nous allons nous appuyer sur votre expérience, votre connaissance du terrain et votre savoir-faire pour améliorer toujours plus le quotidien des habitants et de nos locataires », se réjouit Nora Preziosi au milieu des représentants d’une cinquantaine de CIQ marseillais et des Bouches-du-Rhône. Mon objectif à la tête de 13 Habitat est de réhabiliter 22 000 de nos logements existants (les deux tiers de notre patrimoine), et de construire jusqu’à 1000 logements neufs tous les ans : nous avons voté pour cela un plan à plus de quatre milliards d’euros. Mais pour bien le faire, nous devons privilégier l’humain, la proximité et la confiance avec nos locataires, en les concertant pour adapter nos projets à leurs attentes ».

Liens utiles :



[Bio express] Nora Preziosi élue présidente de 13 Habitat

Le site de 13 Habitat