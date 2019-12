Share on Facebook

L’ambiance festive se poursuit avec des rendez-vous pour célébrer Noël en spectacles et concerts, sans oublier le grand sapin, le vin et les marrons chauds…

Direction Aix-en-Provence et le Grand Théâtre de Provence. Ça démarre ce dimanche 8 décembre, à 15h, avec les chants polyphoniques de Noël interprétés par les élèves de la Saint John’s Choir. Un événement suivi d’un grand goûter, à 17h, dans le patio, au pied du sapin et d’une déambulation dans les Allées provençales.

(crédits photos : Maxime Bollivier, Nick Rutter, Lucie Jansch)

Les festivités se poursuivent du mardi 17 au dimanche 22 décembre avec la comédie musicale Jungle Book, inspirée du grand classique du Rudyard Kipling. Ou l’histoire du jeune Mowgli et de ses amis les animaux de la jungle en chansons tantôt folk, tantôt rock, toujours entraînantes, signées CocoRosie. Quant à la mise en scène, elle est signée par Robert Wilson, gage d’une esthétique minimaliste tout aussi enthousiasmante.

Rendez-vous en ville, samedi 21 décembre, avec le chœur Ad Fontes pour trois sérénades chantées, dès 18h cours Mirabeau, puis place Saint-Honoré à 18h30 et enfin, place Verdun à 19h.

Quant au traditionnel concert de Noël du lundi 23 décembre, il sera très jazzy avec The Amazing Keystone Big Band. Consacrés Meilleur groupe aux Victoires du jazz 2018, les dix-sept musiciens s’entourent pour l’occasion du chœur du conservatoire Darius Milhaud et des voix de Célia Kaméni, China Moses et Hugh Coltman. Rendez-vous à 20h.

> Grand Théâtre de Provence – 380, avenue Max Juvenal – Aix-en-Provence

> Tarifs de 6 à 36 € et de 9 à 45 € (pour Jungle Book)

> Renseignements et réservations : 08 2013 2013