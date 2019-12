Les présidents de l’Olympique de Marseille et de la Caisse d’épargne Cepac, respectivement Jacques-Henri Eyraud et Joël Chassard, ont profité de l’affiche OM-Girondins de Bordeaux pour annoncer un nouvel accord. Un baptême heureux puisque l’OM a remporté une sixième victoire consécutive face aux Bordelais 3 à 1.



Les deux marques s’associent cette fois pour le lancement d’une nouvelle carte de crédit co-brandée, 10 ans après le lancement de la première carte bancaire « OM » vendue à quelque 45 000 exemplaires.



Cette fois les cartes Visa Classic et Visa Premier aux couleurs de l’OM et de la Caisse d’épargne espèrent séduire 25 000 porteurs chaque année. Les premiers chiffres sont encourageants puisque déjà 800 achats ont été enregistrées moins d’une semaine assure-t-on du côté de la Cepac.

La Cepac : tout le sport

Joël Chassard s’est félicité lors d’un point presse de ce lancement qui confirme à la fois la fidélité de la banque coopérative à l’OM, un partenariat qui dure depuis 20 ans mai aussi « l’engagement de la Caisse d’épargne Cepac dans l’écosystème du sport sur ses territoires. » La Cepac, partenaire des JO 2024, présentera d’ailleurs la semaine prochaine son soutien à des sportifs emblématiques à travers sa « team » d’athlètes qu’elle accompagnera jusqu’aux jeux olympiques et paralympiques 2024.

Le dirigeants de la Cepac à l’Orange Vélodrome dimanche 8 décembre à l’occasion du lancement de la carte de crédit OM Caisse d’épargne (Crédit photo Gomet’)

Le titulaires de la carte co-brandée (cotisation de 10,5 €) bénéficieront d’avantages comme d remise dans les boutiques en lign et physique du club, des tarifs réduits sur la billetterie, des ventes privées ou encore la participation à des événements exclusifs.