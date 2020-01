Comme le laissaient espérer les données relevées au cours de l’année, 2019 permet l’aéroport de Marseille de franchir la barre des 10 millions de passagers. Le chiffre est même largement supérieur 10 151 743 de personnes transportées soit une hausse de 8,1%. En 2018, l’aéroport a accueilli 9,4 millions de passagers. Cette croissance est tirée par le trafic à l’international (+11,1 %). Grâce à ces bonnes performances, l’aéroport Marseille Provence se hisse ainsi à la 3e place des aéroports régionaux français derrière Nice et Lyon mais devant Toulouse.

L’activité fret est également en progression, avec près de 59 700 tonnes traitées en 2019 (+5,3 %). L’aéroport conforte ainsi sa position de premier aéroport régional français et en Méditerranée occidentale pour le fret express.

Côté résultats financiers, le chiffre d’affaires s’établit à 158,5 millions d’euros en hausse de 7% alors l’excédent brut d’exploitation est en croissance d’environ 10% observe l’aéroport qui se félicite de « l’amélioration de la performance de l’entreprise » qui selon AMP confirme « la capacité de l’aéroport à financer des projets structurants. »

Autre point de satisfaction : le développement de l’accès à Marignane par les transports en commun. 17,7% des passagers, soit 1,8 million de personnes, se sont rendus à l’aéroport par les transports en commun, « soit une croissance de 13,5 % par rapport à l’année 2018. La croissance des transports en commun est ainsi supérieure à celle du trafic aérien. » L’objectif et d’atteindre 25% de passagers utilisant les transports en commun d’ici à 2025.

17 nouvelle lignes annoncées pour l’été

Pour 2020, l’aéroport Marseille Provence est toujours résolument tourné vers l’international qui représente déjà 62% de son trafic. Les objectifs sont multiples : « développer les lignes vers l’Europe et le bassin méditerranéen, améliorer l’accessibilité avec les grands hubs internationaux et ouvrir de nouvelles lignes long courrier. » Pour l’été 2020, 17 nouvelles lignes sont d’ores et déjà annoncées par rapport à l’été 2019 : Alghero, Antalya, Athènes, Castellon, Catane, Copenhague, Dakar, Dublin, Essaouira, Koutaïssi, La Canée, Londres Southend, Milan Bergame, Olbia, Sofia, Tel Aviv et Vienne. Au total, ce sont 124 destinations et 158 lignes régulières qui sont prévues à ce jour pour l’année 2020.