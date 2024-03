Alors que le Salon agricole se termine dimanche 3 mars, le service régional de la communication interministérielle annonce l’ouverture de permanences agricoles dans les sous-préfectures. elles seront inaugurées dès le 4 mars 2024 dans les sous-préfectures d’Istres, Aix-en-Provence et Arles. Ces permanences visent à offrir un soutien direct et personnalisé aux agriculteurs, en leur fournissant un cadre d’échanges privilégié pour aborder les difficultés rencontrées sur le terrain.

Ces points de contact seront l’occasion pour les agriculteurs toujours mobilisés et vigilants, à la suite des annonces successives du gouvernement pour calmer leur colère, d’exprimer leurs préoccupations et leurs besoins de manière individuelle. L’objectif est de répondre rapidement et efficacement à leurs demandes en mobilisant les services et établissements publics compétents de l’État, tels que la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), la Direction départementale des finances publiques (DDFIP), la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités (DDETS), et bien d’autres.

Christophe Mirmand, le préfet, est allé à la rencontre des agriculteurs samedi 27 janvier sur l’aire du Merle à Salon (Crédit Prefecture)

Ces rendez-vous ne se limitent pas à un simple accueil, mais s’inscrivent dans une démarche de résolution des problèmes assure la préfecture. Ces antennes permettront également de recenser les questions qui ne relèvent pas du ressort local et de les remonter aux ministères compétents.

Les horaires et coordonnées des permanences sont les suivants :

– Sous-préfecture d’Istres : Avenue des Bolles 13808 Istres, permanence tous les matins de 8h30 à 11h00, sauf le mercredi. Contact : 04 42 86 57 00.

– Sous-préfecture d’Arles : 16 rue de la Bastille 13637 Arles, permanence tous les matins de 8h30 à 12h00, sauf le mercredi. Contact : 04 90 52 55 00.

– Sous-préfecture d’Aix-en-Provence : rue de la Poudrière, 13617 Aix-en-Provence, permanence tous les matins de 9h00 à 12h00, sauf le mercredi. Contact : 04 42 17 56 42.

