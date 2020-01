Le marché public a pour objet la réalisation de trois actions de communication auprès des gestionnaires de piscines et des enfants scolarisés de cycle 3 (CM1 et CM2) correspondant à trois lots distincts :

Lot no1 : 4 vidéos de type e-learning destinées à améliorer les pratiques d’autocontrôle des exploitants de piscines et une vidéo de présentation de la nouvelle réglementation piscine.

Lot no2 : plaquettes de formation destinées aux exploitants de piscine et masques PowerPoint.

Lot no3 : réalisation et distribution d’un livret pédagogique à destination des enfants de cycle 3 (CM1 et CM2).

Montant global estimé du marché: 100 000 € TTC.

Date limite: 24/02/2020.

Voir l’appel d’offres.