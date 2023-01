Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

« Nos deux activités sont de produire des spectacles numériques avec des artistes et d’accompagner les grandes institutions culturelles dans leur transition numérique, en utilisant par exemple la réalité virtuelle et la réalité augmentée », explique Mathieu Rozières, le fondateur et le seul actionnaire de l’agence Dark Euphoria fondée en 2015, basée à Marseille avec des bureaux…