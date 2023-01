Le sénateur communiste des Bouches-du-Rhône Jérémy Bacchi déplore la fermeture de la halte ferroviaire de Venelles depuis 40 ans, alors même qu’elle est traversée chaque jour par les lignes de TER Marseille-Briançon et Marseille-Pertuis et que l’autoroute A51 reliant Venelles à Aix-en-Provence est saturée, causant pollution sonore et environnementale.

De nombreux habitants de Venelles ont donc appelé à la réouverture de la halte, qui représenterait une alternative pour relier Venelles à Aix-en-Provence et réduirait les nuisances de l’autoroute qui importunent les Venellois. Le train serait aussi un gain de temps pour les habitants, évitant les embouteillages récurrents de l’autoroute A51. Une pétition recueillant plus de 1500 signatures a notamment été lancée par le Carrefour Citoyen de Venelles et du Pays d’Aix, avec le soutien du Maire de Venelles Arnaud Mercier.

Le train à Venelles : un projet écologique et social

« Face aux défis sociaux et environnementaux actuels, la desserte ferroviaire des villes, villages et hameaux du nord d’Aix-en-Provence est un enjeu primordial au niveau régional et la réouverture de la halte ferroviaire de Venelles constitue une solution immédiate pour y répondre », affirme Jérémy Bacchi. Il ajoute : « persuadé que toute politique écologiste doit être sociale pour être efficace, une tarification adaptée doit être mise en place afin d’inciter les voyageurs à emprunter la ligne et la rendre accessible ».

Le sénateur communiste appelle donc la Métropole, la SNCF et la Région Sud à rouvrir la halte ferroviaire et à proposer un tarif accessible.

