Fort d’une présence ininterrompue depuis 27 ans en Russie, CIS vient de remporter, dans le cadre d’un appel d’offres international, un contrat multi-services avec un des leaders mondiaux du secteur minier, le groupe canadien, Kinross, pour une durée de trois ans. Ce projet intègre deux mines d’or situées, dans la région de Chukotka, dans l’extrême orient russe et constitue l’un des plus importants projets de ce type en Russie.

Les services ont démarré le 1er décembre et portent sur l’exécution de prestations de restauration, d’hébergement et de buanderie pour les 1 500 employés des mines répartis sur six sites. CIS travaille déjà pour Kinross depuis 2011 sur la mine d’or de Tasiast en Mauritanie.

Une hausse attendue du chiffre d’affaires 2019

Le groupe marseillais CIS est présent dans 22 pays et emploie 11 800 collaborateurs. Il s’est spécialisé dans la gestion de bases de vie en milieu extrême : mines, plateforme pétrolière et gazière… Il a réalisé un chiffre d’affaires de 224,2 millions d’euros en 2018 et devrait connaître une forte croissance en 2019. Lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre, CIS affichait une croissance cumulé de plus de 16% avec 194,2 millions d’euros.