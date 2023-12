Un navire aux proportions exceptionnelles pour la première fois dans la rade de Marseille. Plus long que quatre terrains de football (400m) et haut comme un immeuble de 26 étages (78m), le CMA CGM Palais Royal est le plus grand porte-conteneur propulsé au GNL au monde. Entré en service le 1er décembre 2020, il appartient à la série de neuf navires de 23 000 EVP (conteneurs vingt pieds) déployés entre l’Asie et l’Europe par l’armateur marseillais CMA CGM.

Le CMA CGM Palais Royal, dans la rade de Marseille, le 14 décembre 2023 (Crédit CMA CGM)

« Doté d’une cuve cathédrale, le CMA CGM Palais Royal peut embarquer une capacité de 18 600 m3 de gaz naturel refroidi à -161°C pour être stocké à l’état liquide avant d’être retransformé à l’état gazeux pour alimenter les moteurs du navire. Reconnaissable à son inscription « LNG Powered », il fait partie des 32 porte-conteneurs de CMA CGM propulsés au GNL déjà en service » précise CMA CGM. Le navire relie le Nord de l’Asie à la Méditerranée. iI est arrivé le 14 décembre dans la rade de Marseille avant de rejoindre les terminaux de Fos.

