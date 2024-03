Sage décision : le Comité de massif a décidé de « faire davantage connaître le Comité de massif » déclare le communiqué officiel. Cette instance des plus discrète, instaurée par la loi montagne (1985 et 2016) est en fait plus un « conseil économique et social de la montagne » qu’une instance décisionnelle.

L’assemblée est néanmoins dotée d’une structure exécutive avec ses coordinateurs (voir documents source plus bas). Basée à Gap, elle est dirigée par Philippe Matheron, commissaire de massif. L’assemblée de 77 membres issus des 1 699 communes alpines réparties sur neuf départements, dont quatre en région Auvergne-Rhône-Alpes (Isère, Drôme, Savoie et Haute-Savoie) et cinq en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var et Vaucluse) s’est réunie le lundi 11 mars à la préfecture de l’Isère à Grenoble.

Le Comité de massif ’est réuni le lundi 11 mars à la préfecture de l’Isère à Grenoble sous la présidence du préfet coordonnateur de massif, Christophe Mirmand, préfet de la région Provence- Alpes-Côte-d’Azur.

Comité de passif des Alpes : l’adaptation et la transition des territoires de montagne

L’assemblée a entendu un rapport qui prend en compte les alertes que nous avons évoquées de la Cour des comptes sur le devenir de l’industrie du ski. Louis Laugier, préfet de l’Isère et délégué territorial de l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT), a présenté les enjeux alpins du département : l’avenir des stations de moyenne altitude, la nouvelle génération des Contrats pour la réussite de la transition écologique (CRTE), la diversification économique des vallées, les problématiques de mobilités et d’attractivité du sillon alpin.

Crédit Gomet’

La feuille de route adoptée pour les trois prochaines années a retenu « l’enjeu d’adaptation et de transitions des territoires de montagne, particulièrement soumis et sensibles aux aléas du dérèglement climatique » ; il faut « désormais trouver des solutions pour préserver non seulement les populations qui y vivent ou découvrent et pratiquent la montagne, mais bien entendu les paysages et la richesse de la biodiversité de nos territoires alpins ». A ce programme s’ajoutent de nouvelles obligations réglementaires : le plan d’adaptation au changement climatique, les COP régionales, les futurs Contrats pour la réussite de la transition écologique (CRTE2) et les démarches alpines liées à la transition.

Enfin le Comité de Massif s’est autosaisi, comme il en a le droit, de la question des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver 2030. Les deux Régions ont présenté les principes de leur candidature, les demandes du CIO, les objectifs en matière d’héritage territorial et social, mais également en matière de gouvernance.

Documents source : la gouvernance et l’organisation du Comité de massif des Alpes