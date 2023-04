Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

Le nombre de défaillances poursuit la progression amorcée à l’automne 2021 relève dans sa dernière étude Stat Info (6 avril) la Banque de France. « En cumul sur les douze derniers mois (entre avril 2022 et mars 2023), on dénombre ainsi 45 120 défaillances contre 30 285 un an plus tôt. » Ce mouvement de…