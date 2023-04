Un nouvel établissement hôtelier catégorisé dans le haut de gamme s’apprête à ouvrir à Marseille : le Crowne Plaza Marseille. Il est lancé à l’initiative du groupe britannique IHG déjà bien implanté dans la métropole Aix Marseille avec l’Intrercontinental Hôtel Dieu et les Holiday Inn à la gare Saint-Charles et à l’aéroport Marseille Provence. Les premières chambres disponibles à la réservation au Crowne Plaza Marseille sont ouvertes pour le mois de juillet 2023. Il se situe aux 12-14 rue Sainte Adelaïde dans le 4e arrondissement de Marseille, à l’arrière de l’immense résidence Seconde Nature, toute bleue (comme le vaisseau bleu du département juste en face). L’ouverture cet été tombe à pic alors que la coupe du monde de rugby se profile ainsi que les JO de 2024.

Maquette du nouvel hôtel 4 étoiles Crowne Plaza situé dans le quartier des Chartreux, à deux pas du Dôme et de l’hôtel du Département (Crédit DR)

L’hôtel Crowne Plaza Marseille comprend un restaurant Cucina Victoria, un bar et espace de coworking ainsi qu’un centre de fitness 24/7, un parking intérieur sécurisé, une piscine extérieure chauffée (en saison) et trois salles de réunion modulables à la lumière du jour et bien équipées. l’hôtel comprend 140 chambres « qui se présentent comme grandes et élégantes, offrant un coin salon et tous les équipements modernes dont vous pouvez avoir besoin. Certaines chambres sont communicantes. »

La Banque des territoires a investi 5 millions d’euros dans les murs de l’hôtel d’une surface de 5 689 mètres carrés et qui sera exploité par le groupe français Réaumur qui exploite la marque Crowne en franchise.

