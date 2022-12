Share on Facebook

En octobre, les entreprises de Provence-Alpes-Côte d’Azur affichent une progression d’activité plus dynamique qu’au niveau national dans les

trois grands secteurs (industrie, services et BTP) selon la dernière enquête de la Banque de France. Mais le maintien de la tendance haussière sur le prix des intrants, les problématiques de recrutement et les incertitudes sur l’approvisionnement en énergie demeurent des préoccupations de premier plan constate l’étude publiée le 15 novembre. Consultez l’intégralité ci-dessous.

Document source : l’enquête mensuelle de la Banque de France