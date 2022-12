Réunis par Gomet’ à l’occasion d’un nouveau Café vélo, une vingtaine d’acteurs (entreprises, représentants d’institutions ou d’associations, prestataires de services ou simples usagers) ont partagé leur point de vue sur le développement de la filière vélo à Aix Marseille Provence et dans la région Sud. Le Café vélo, un débat en visio pour parler du vélo et des mobilités douces sur le territoire, lancé dans le sillage des Rencontres organisées par Gomet’ le 14 octobre dernier au Mucem a ainsi permis de souligner la pertinence d’agir collectivement pour notamment peser sur les décisions et le soutien des pouvoirs publics.

Des levées de fonds, des implantations, des projets : de bonnes nouvelles à Aix Marseille Provence

La Café vélo, c’est d’abord un lieu de partage d’informations. Elles étaient nombreuses ce mardi 22 novembre. Les fabricants comme Iweech, représenté par son directeur de production Emile Ponson souhaite localiser la fabrication de son vélo intelligent à Marseille. Depuis le café vélo, Iweech a d’ailleurs été lauréat de l’appel à projet Première Usine dans le cadre du plan Industrie 2030. Les questions de financement des activités sont au coeur des préoccupations comme pour Station Bees (Aix). Etienne Grodard, son fondateur, et Emmanuelle Champaud, responsable du développement, étaient autour de la table pour évoquer leur développement et l’accord signé avec la Banque des territoires. Jules Thévenod, le co-fondateur de Mint Bikes (Venelles), anciennement appelé Vélokaz, se présente comme le spécialiste du vélo reconditionné haut de gamme. Créé en 2021, les premiers chiffres de ventes sont excellents et encourage l’entreprise à passer une nouvelle étape : devenir entreprise à mission en 2023 et lever des fonds. La représentante de la Boîte à vélo, Fannie Nolhier annonce la prochaine installation de l’association Les boites à vélo à Marseille. L’association Les Boîtes à Vélo – France encourage et soutient l’entrepreneuriat à vélo en France afin de promouvoir l’usage du vélo comme mode de déplacement professionnel principal. Cyrille Papon partage ses actions à Toulon dans le cadre de deux associations Toulon à vélo (et son atelier Pharmacycles (réparation et ventes de vélos d’occasion depuis 2011, 450 adhérents) et l’association Souriez vous pédalez (cyclo-tourisme heureux et éco-responsable).

Dans le Café vélo de Gomet’ le 22 novembre 2022

Etats généraux de la filière : des objectifs à décliner dans le Sud

Pierre de Cérou, chef de projet du programme Alvéole Plus (qui vise le développement de stationnements pour vélos) à la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, a partagé avec nous les principales décisions prises lors des Etats généraux de la filière vélo qui se déroulaient au ministère de l’Economie mardi 15 novembre ( en présence de cinq ministres) – dont les engagements sont à retrouver dans le document source en bas de l’article. À l’issue d’ateliers de co-construction de la filière française qui ont rassemblé plusieurs centaines d’acteurs de la filière du vélo, la restitution présentée lors des États Généraux du vélo a permis de dégager des priorités rassemblées dans une feuille de route avec des engagements résumés par Pierre de Cérou :

Neuf engagements pour le développement de la filière vélo en France



« Créer un structure pour porter la filière »

« Créer un observatoire pour aider au pilotage de la filière »

« Relocaliser des compétences avec un objectif de produire ou d’assembler un million de vélos en France d’ici 2025 et deux millions d’ici à 2030 » (contre 800 000 aujourd’hui).

« Susciter l’innovation et accompagner les acteurs »

« Former et développer les compétences »

« Renforcer les pratiques responsables : développer la réparabilité et la recyclabilité des vélos »

« Faire de la France la première destination cyclo-touristique au monde à l’horizon 2030 »

« Stimuler et accélérer la mise en place d’un écosystème vélo global : l’intermodalité »

« Valoriser les acteurs les bénéfices socio-économiques et environnementaux »

Chiffres clés en France. Source : Gouvernement

Une note adressée à la Région Sud

Une feuille de route qui pourrait être reprise au niveau régional. Jean-Daniel Beurnier, vice-président des CCI régionale et métropolitaine, en charge notamment de la conférence régionale du sport, appelle à structurer la filière comme le font d’autres régions. « Il reste encore beaucoup de freins et nous partons avec beaucoup de retard par rapport d d’autres pays européens, notamment sur la pratique quotidienne, 5% en France contre 40% au Pays-Bas » rappelle-t-il. Pour avancer, il y a ce travail sur les neuf engagements pris au niveau national évoqués plus haut. « C’est intéressant car cela correspond exactement à nos atouts. Nous avons beaucoup d’innovations sur notre territoire. Cela donne une opportunité de créer une filière vélo plus portée sur l’économie » souligne l’ancien PDG et fondateur du groupe Avenir telecom, aujourd’hui président de Kedge Business School et du WTCMP. Comment faire donc ? « C’est d’abord en portant ce projet au sein du monde entrepreneurial que nous pourrons aller plus loin. » Le président de la CCI Régionale a l’écoute du président de Région Renaud Muselier. « Je lui ai remis une note sur le sujet qui a été transmise aux équipes de la région. Il faut que les politiques mobilisent des moyens, les villes, les métropoles et en particulier la Région qui est cheffe de file de l’économie. Sans le soutien politique, ce sera plus compliqué, plus long et plus cher. » Ce travail de lobbying doit se « faire à tous les niveaux par chacun d’entre nous » insiste Jean-Daniel Beurnier également président du Vélo club aixois.

Un prochain atelier pour accélérer

Plusieurs actions peuvent d’ores et déjà être initiées : affiner les chiffres de la filière en région, essayer de créer une cartographie des acteurs, identifier les points de blocage qui empêchent la structuration régionale, cibler les pratiquants, les associations, impliquer les clubs… « Il s’agit d’agrandir le réseau vélo » plaide encore Jean-Daniel Beurnier. Le jeu en vaut la chandelle car la structuration d’une filière c’est l’accès à des soutiens publics pour aller dans des salons, accéder aux financements, gagner en visibilité… Certaines régions comme Auvergne Rhône Alpes ou Occitanie ont pris de l’avance. « Il faut accélérer » lance le dirigeant qui donne rendez-vous pour un prochain atelier de travail. Go !

Document source : la filière économique du vélo en France

