La pression monte encore à Marseille sur le front sanitaire. La reprise de l’épidémie de Covid-19 se confirme de jour à jour avec de nouveaux exemples de contaminations. Après les bibliothèques, c’est l’office de tourisme, situé sur la Canebière qui doit fermer ses portes après la détection vendredi 14 août d’un cas positif observé chez l’un des agents de la structure.

L’ensemble des mesures et des contrôles prévus par le protocole sanitaire mis en place par la Ville de Marseille a été effectué : désinfection complète des locaux, prélèvements du Bataillon marins-pompiers, mise en quatorzaine des « agents contact » souligne l’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille qui invite les touristes à la prudence : « le port du masque, le lavage régulier des mains et le respect des gestes barrières sont essentiels dans la lutte contre le virus. Le dépistage est fortement recommandé afin de pouvoir enrayer tout risque de transmission. »

Plus de transports : Rubirola écrit à Vassal

Un peu plutôt dans la journée de vendredi la Ville de Marseille avait annoncé que le port du masque était rendu obligatoire sur tous les marchés de la ville. Le Bataillon de marins-pompiers propose de renforcer les dépistages gratuits, déjà réalisés sur le Vieux-Port, en installant un dispositif à l’Escale Borély dès ce week-end. Parallèlement, la Ville de Marseille a pointé du doigt la problématique de la surpopulation dans les transports, notamment pour desservir le bord de mer.

Michèle Rubirola, maire de Marseille, a co-signé avec Audrey Gatian, adjointe à la maire en charge de la politique de la ville et des mobilités, un courrier à l’attention de Martine Vassal, présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, pour réclamer un renforcement des moyens et des fréquences des trajets dans les transports en commun. « En effet, le port du masque est très peu respecté notamment dans les files d’attente aux arrêts de bus, de tramway et des navettes maritimes » observe la Ville.

L’opposition de droite dénonce la stratégie de la mairie

« Marseille est classée en zone rouge, Madame la Maire, changez de stratégie ! » Le groupe d’opposition de droite au conseil municipal UVPM (Une volonté pour Marseille) a réagi à la situation vendredi 14 août. Dans un communiqué, il incite Michèle Rubirola à prendre ses responsabilités : « Madame la Maire, usez de votre pouvoir de police afin de garantir l’effectivité du port du masque dans l’espace public, à la fois en mobilisant les agents de la Police Municipale mais aussi en intercédant auprès des services préfectoraux pour augmenter le nombre de policiers nationaux. »

Il en va de notre responsabilité collective de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour protéger les habitants du territoire, et notamment les plus fragiles d’entre eux, nos aînés du bel âge.

Nous ne pouvons plus attendre, c’est désormais une urgence vitale ! — Martine VASSAL (@MartineVassal) August 12, 2020

Un peu plus loin, les élus fidèles à Martine Vassal, la présidente de la Métropole et du Département qui a appelé cette semaine à la généralisation du port du masque en extérieur sur toute la ville de Marseille doutent de la volonté de la nouvelle maire de Marseille et l’accusent même de pas avoir « la volonté de mettre les Marseillais en sécurité.» Et d’ajouter : « Cette situation illustre sans aucun doute que votre stratégie en matière de sécurité n’est pas conforme au sens de l’histoire (arrêt de la vidéo protection, vrai rôle de la Police Municipale…) »

Port du masque obligatoire sur tous les marchés du 13

La menace d’une seconde vague du Covid-19 ne concerne pas que Marseille. Tout le département est désormais classé en zone de circulation active du virus. Face à la situation, la préfecture indique que « la réflexion avec les collectivités va se poursuivre durant le week-end pour la mise en oeuvre d’une nouvelle série de mesures dès le début de la semaine prochaine. Dès ce samedi 15 août 2020, le Préfet des Bouches du Rhône a décidé l’extension de l’obligation du port du masque à tous les marchés de plein air du département, de jour comme de nuit. » A Aix-en-Provence, la Ville rappelle à l’ordre les cafés et restaurants qui bénéficient d’extension de terrasses sur l’espace public en leur demandant de respecter et de faire respecter par les clients les dispositifs et gestes barrières.

L’actualité du Covid-19 dans notre rubrique santé