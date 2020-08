Share on Facebook

En coordination avec le Consulat général du Liban à Marseille et grâce à la CMA CGM et à la société Centrimex, transitaire et commissionnaire de transport international, la communauté libanaise de Marseille a la possibilité d’envoyer une première récolte d’urgence à Beyrouth.

Les dons demandés actuellement sont les suivants :

Farine,

Lait en poudre adulte,

Lait en poudre infantile,

Céréales et graines sèches en vrac (ex : pois chiches, semoules, lentilles, quinoa, haricots…) pas de conserves ni de bocaux

Savons, shampoings et gels douche

Kits d’hygiène féminine

Couches bébé

Dentifrices et brosses à dents

Cette opération se fait en partenariat notamment avec

Lebanese Food Bank,

Beit el Baraka,

Offre Joie,

Arcenciel,

Croix Rouge Libanaise

The Social Welfare Institutions in Lebanon

Dar Al Aytam Al Islamiya

La collecte de dons se déroulera le dimanche 16 août de 11h à 16h devant le consulat du Liban à Marseille, 2 avenue du Parc Borély, 13008 Marseille. Ces dons seront expédiés par la CMA CGM le 21 août. Pour la protection de tous, cette récolte se fera dans le respect des gestes barrières.

