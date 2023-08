Share on Facebook

Le groupe marseillais Onet, leader dans le secteur des services et de la propreté, affirme un peu plus sa présence sur le marché espagnol grâce à l’acquisition de MTL, une entreprise spécialisée dans le nettoyage et l’hygiène en industrie agroalimentaire.

Cette opération annoncée en juillet s’inscrit dans la volonté d’Onet de renforcer ses activités en Espagne et d’étendre son offre dans le secteur agroalimentaire, un domaine d’expertise reconnu de MTL. En intégrant cette entreprise à son portefeuille, Onet Iberia, la filiale espagnole d’Onet, accueille 800 nouveaux collaborateurs, ce qui porte son effectif total à 8 000 personnes dans la péninsule ibérique. MTL, déploie ses activités en Catalogne, à Valence et en Andalousie.

