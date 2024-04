Gomet’ organise avec ses partenaires, Centrale Méditerranée, le réseau des Grandes écoles de la région Sud, France Nature Environnement et le soutien de RTE, deux cycles de débats sur ces questions de l’énergie et fera appel aux meilleurs experts, au débat public et contradictoire, afin de projeter le développement de notre territoire à l’échelle d’une décennie.

Et ce qui devait arriver arriva ! La plus grande part de nos politiques de décarbonation conduit inéluctablement à une augmentation tendancielle de la consommation électrique. De la diffusion des véhicules électriques à l’arrêt des moteurs des navires de grande croisière dans nos ports, du télétravail qui induit des flux informatiques sécurisés au changement de chauffage de nos habitations, tous nos besoins se déportent vers la « fée électricité » comme on l’intitulait au début du siècle dernier. Certes la plus vertueuse des économies consiste toujours à supprimer le geste consommateur, la hausse des prix à la consommation a entrainé ces dernières années des politiques d’économie drastiques des ménages et des industries, mais cette diète a prouvé ses limites.

Nous sommes donc devant nous vers un besoin en électricité durable avec des réponses technologiques variées qui font notre mix énergétique, mais qui toutes posent des questions fondamentales de trois ordres :

– La maturité technologique des process de production

– La temporalité de la mise en oeuvre massive des process

– L’acceptabilité sociale des équipements.

Si l’on en croit les porte-parole des grandes filières, hydrogène, nucléaire, éolien en mer solaire, tout est prêt. Mais en fait tout reste à faire.

Certes le solaire décolle, dans ses politiques d’installation, mais la fabrication en Europe de panneaux solaires, comme il est prévu dans une gigafactory à Fos-sur-Mer n’a pas encore fait la preuve de sa viabilité technologique et économique. L’éolien en mer, rappelons-le est toujours autorisé à titre « expérimental » tant la construction des éoliennes, la résistance des pales, l’ancrage au sol, le câblage sont toujours à l’état d’étude et de tests. L’hydrogène est un vaste champ d’expérimentation prometteur, mais dont les usages sont toujours en débat. Enfin le nucléaire apparaît comme une évidence, mais le cauchemar de Flamanville sur les EPR insinue le doute sur la capacité annoncée à produire deux EPR par an. Et les microcentrales du type Nuward sont à inventer. La prolongation du parc de centrales existante semblait une voix sage et sûre, les questions lancinantes des microfissures et des super contrôles interrogent sur la capacité de production du parc.

Ces interrogations technologiques, à supposer que les financements soient au rendez-vous, induisent un calendrier aux dates de mise en service des plus aléatoires. Enfin si le problème énergétique est bien perçu par nos concitoyens, le Nimby (« Not in my backyard » : pas dans mon jardin) est toujours vivant et il faudra au débat public une forte dose de pédagogie pour faire partager l’analyse coût-avantage pour chaque projet.

Nous avons besoin d’y voir plus clair, de sortir définitivement des a priori idéologiques, d’ancrer nos convictions sur l’expertise et la science, de retrouver une capacité de prospective.

Christian Apothéloz

Rendez-vous pour le premier grand forum Nos énergies demain le mercredi 12 juin 2024 à partir de 9h à l’école Centrale Méditerranée (Marseille) consacré au solaire et à l’éolien en mer pour une journée d’échanges avec des acteurs économiques, industriels, politiques, associatifs, universitaires et citoyen.



Déroulé prévisionnel

Accueil café 9h

9h30-10h15 | Mot d’accueil des organisateurs et panorama des besoins électriques par RTE. Questions-réponses

10h30-11h15 | Le solaire : l’éclairage scientifique, économique et environnemental. Questions-réponses

11h15-12h | L’éolien flottant : l’éclairage scientifique, économique et environnemental. Questions-réponses

12h-12h30 | Keynote 1 Climat, biodiversité, vivant, biomimétisme. Questions-réponses

14h-15h | Solaire : tour d’horizon des projets et acteurs sur le territoire. Intervenants : entrepreneurs, réseaux, politiques. Questions-réponses

15h-16h | Eolien : tour d’horizon des projets et acteurs sur le territoire. Intervenants : entrepreneurs, réseaux, politiques. Questions-réponses

16h – 16h30 | Keynote 2 : Grand témoin

16h30-18h | Le grand débat énergétique. Interventions académique associative, politique, économique. Introduction avec un micro trottoir vidéo recueilli par Gomet’ auprès d’habitants – Panel d’étudiants. Questions-réponses