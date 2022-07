Organisée par la Chambre de commerce et d’industries Aix-Marseille (CCI AMP) le 7 juillet, la troisième édition du « Business Franchise Méditerranée » a rassemblé 200 franchisés, franchiseurs et experts de la franchise au World Trade Center de Marseille.

« Nous sommes la deuxième région après l’Île-de-France à compter le plus de franchises » affirme Catherine Gaulier, responsable des franchises à la Banque Populaire Méditerranée. 24% des franchisés s’installent dans le Sud Est, confirme la chambre de commerce. La région compte plus de 130 sièges sociaux de franchiseurs dont 80 dans les Bouches-du-Rhône. « Avec l’enjeu de redynamiser le centre-ville de Marseille, mais aussi des noyaux villageois dans la métropole, la franchise est une des réponses intéressantes » assure Corinne Pellegrini, élue de la CCI AMP et présidente de l’association des commerçants de Saint-Barnabé (12e arrondissement de Marseille).

Monoprix, Aideadomi, Burger King… Une trentaine de franchiseurs (entreprises qui fonctionne avec des contrats de franchises) étaient au rendez-vous pour accueillir les entrepreneurs intéressés par la reprise d’une enseigne. « Si on veut faire un profil type, le franchisé est un professionnel d’entre 40 et 50 ans qui a déjà une grande expérience en management et qui a des fonds propres pour racheter les droits d’entrée et de formation », détaille le réseau Initiative, basé à Marseille et Aubagne, experts dans l’accompagnement des entrepreneurs.

Selon une étude de la Banque Populaire Méditerranée et de la Fédération française de la franchise (FFF), le coût total de la création d’une franchise est élevé : il représente un ticket d’entrée de 100 000 à 200 000 euros. « Ce sont souvent des professionnels qui ont bénéficié d’une rupture conventionnelle ou qui ont revendu leur entreprise », avance Corrine Pellegrini. Pour compléter ces fonds propres, 86% des créateurs d’entreprises contractent un prêt pour financer des investissements. « La Banque Populaire Méditerranée qui est partenaire financier d’un franchisé sur quatre et d’un franchiseur sur deux a acquis une grande connaissance des entreprises pour mieux aiguiller les entrepreneurs qui veulent se lancer. On leur fait facilement confiance », assure Catherine Gaulier.

Liens utiles :



> [Document source] L’état économique des métropoles analysé par les CCI

> [Réseau] La CCI Paca veut créer un club économique pour des chiffres en temps réel

> Le site de l’événement