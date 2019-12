Cette année, la Maison de l’artisanat et des métiers d’art (Mama) a décidé de poursuivre le parcours de la fibre végétale par le papier. Après le bois en 2017 et le textile en 2018, la Mama nous révèle des aspects inattendus de cette matière pourtant si commune.

L’exposition Fibre sensible, inaugurée le 13 décembre dernier, invite les visiteurs à découvrir le papier sous de multiples formes, grâce à la participation de nombreux artistes et un collectif, parmi lesquels Mathilde Arnaud, Charlotte Sagory, Mademoiselle Maurice, Marion Riguera, Laurence Villerot, Jean-Charles Trebbi, Aline HD, Sarah Barthélémy Sibi, Laurence Grateau, Isabelle Papasian, Aïdée Bernard, Sandrine Beaudun, Maryline Pomian et Vivianne Colautti Ivanova et Maryse Dugois. « Depuis plusieurs années, la création papier intéresse les collectionneurs, les galeristes, les grandes maisons du luxe et les éditeurs. Cette dynamique, porteuse d’une créativité diverse, est mise en lumière dans cette exposition. Outil modeste du quotidien, ce premier support des imaginaires est utilisé ici comme matière première de la créativité » explique la Mama dans un communiqué.