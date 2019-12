La Métropole Aix-Marseille-Provence renouvelle cette année l’opération « Collecte des sapins de Noël ». Cette année, cinq territoires participent à l’opération. Où déposer son sapin ? Les sapins doivent être déposés sans sac ni neige artificielle.

> Marseille Provence : les habitants ont la possibilité de déposer leur sapin entre le 2 et le 30 janvier, dans 223 points de collecte.

> Pays d’Aix : 85 points de collecte sont répartis sur tout le secteur, du 30 décembre au 15 janvier.

> Pays d’Aubagne et de l’Étoile : les habitants pourront déposer leur sapin dans de nombreux points de collecte, du 2 au 25 janvier.

> Pays Salonais : selon les villes, les points d’apport volontaire sont disponibles du 26 décembre à fin février. À Salon-de-Provence, les sapins pourront être déposés en de multiples endroits entre le 26 décembre et le 31 janvier.

> Pays de Martigues : les habitants ont la possibilité de déposer leurs sapins dans l’une des trois déchèteries à compter du 30 décembre et pour une durée d’un mois. Le compost créé est redistribué gratuitement aux habitants.

Source : Métropole Aix Marseille Provence