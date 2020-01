anya Saadé Zeenny, présidente de la Fondation CMA CGM, et Eric Chevallier, directeur du centre de crise et de soutien (CDCS) du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, ont signé jeudi 16 janvier 2020 ce jour au Quai d’Orsay une convention relative au soutien de la Fondation CMA CGM aux actions de la France dans le cadre des réponses aux crises humanitaires se déroulant à l’étranger menées ou coordonnées par le CDCS.

Créé en 2008 et dédié à la sécurité des Français à l’étranger, le centre de crise et de soutien du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères coordonne ou met en place également l’aide humanitaire de la France. Il mène d’autre part des programmes de stabilisation dans des pays en sortie de crise.

La Fondation CMA CGM rappelle dans le communiqué qui annonce la convention avec le ministère qu’elle œuvre en France, au Liban et dans le monde en venant en aide aux populations les plus vulnérables. En 2012, la Fondation CMA CGM a lancé l’opération « Conteneurs d’Espoir » en partenariat avec Médecins sans Frontières, la Croix Rouge et Action Contre la Faim. « Ce programme a permis d’acheminer près de 1 000 conteneurs – environ 7 600 tonnes de matériel humanitaire (médicaments, nourriture thérapeutique, matériel logistique, etc.) – vers des zones de conflits ou de catastrophes » souligne la Fondation CMA CGM.

Le Sahel, zone prioritaire

La Fondation CMA CGM élargit donc son champ d’action en s’engageant avec le CDCS et en mettant à disposition du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères son expertise et ses ressources maritimes et logistiques à travers le monde. Des premières opérations sont à l’étude précise le communiqué. « Il s’agit d’une part de contribuer à organiser le pré-positionnement de matériel humanitaire dans le cadre de stocks disponibles immédiatement en cas de crise (tente, matériel de potabilisation d’eau, matériel médical, etc.). »

Dans la zone du Sahel qui constitue une zone prioritaire d’intervention, des projets humanitaires ou de stabilisation dans les secteurs de la santé et de l’éducation, sont également en cours de planification entre la Fondation CMA CGM et le CDCS.