Après le succès rencontré par son premier tome publié en 2016, Marc Drillech, directeur général du premier groupe d’enseignement supérieur privé IONIS Education Group, vient de publier le second tome de son ouvrage « Brand Success » préfacé par Mercedes Erra, présidente exécutive d’Havas Worldwide et fondatrice de BETC.

A cette occasion, il donnera une conférence ouverte au public et gratuite le 17 janvier prochain suivie d’un déjeuner networking et d’une séance de dédicaces à l’ISEG Digital, Marketing et Communication School de Toulouse.

L’opportunité pour des étudiants curieux et passionnés par la communication et le marketing ou encore des professionnels avertis de se replonger dans les histoires de nombreuses marques telles que Nintendo, Ikea, Michel et Augustin ou encore Netflix et de comprendre leur relation auprès des consommateurs.

Inscription obligatoire: Lien inscription