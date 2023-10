C’est la troisième épreuve française comptant pour la deuxième division européenne Challenge Tour, et le plus important tournoi français à se jouer au sud de la Loire, sur un tracé conçu par le célèbre golfeur Severiano Ballesteros, élu meilleur parcours de France 2021 et 2022 par les World Golf Awards. Les spectateurs profiteront de ce spectacle gratuitement à Mallemort, au nord de Marseille, au coeur de la Provence, avec vue sur les Alpilles et le Luberon.



Organisatrice du tournoi, Sandra Paumier se réjouit de ce rendez-vous : « Nous sommes très fiers de proposer début octobre aux compétiteurs et au public une 5e édition particulièrement attractive, tant par l’exclusivité du plateau annoncé que par la qualité du site et des infrastructures mises en place. Nous nous réjouissons d’organiser cet événement sportif d’envergure internationale dans notre région et de participer ainsi au développement économique et à la notoriété de celle-ci ».

Les organisateurs, en collaboration avec l’équipe du golf, ont mis en place un dispositif afin pour accueillir près de 10 000 visiteurs, qui auront un accès gratuit à l’événement. De plus, quelques 120 commissaires de parcours bénévoles seront présents pour superviser le déroulement de la compétition.

De nombreux partenaires soutiennent le tournoi, notamment Hopps Group, le Département des Bouches-du-Rhône, Unit Group, Villa Prisme, Bowe, la Fédération Française de Golf, le Challenge Tour, Transfilog, SMI Paulet, la mairie de Mallemort, le Crédit Agricole Alpes Provence, OGA 13, Nomadia et Corhofi. Grâce à leur contribution, la dotation de la compétition atteindra cette année 260 000 euros.





