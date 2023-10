Pour l’émission Planète locale du lundi 2 octobre, Sophie Hébrard, de BFM Marseille Provence, et Julie Rampal-Guiducci, de la rédaction de Gomet’, reçoivent en invitée Séverine Fantapie, biologiste et co-fondatrice de la fresque de l’économie régénératrice, avec l’économiste Emmanuel Delannoy. Calquée sur le modèle de la fresque du climat, la fresque de l’économie régénératrice se présente sous la forme d’un atelier de trois heures au cours desquelles les entrepreneurs sont sensibiliser aux bonnes pratiques en entreprises pour respecter l’environnement.

Cependant, « il ne s’agit pas de fournir des solutions clés en main. On travaille en profondeur, sur la refonte totale de la raison d’être de l’entreprise. C’est un processus au long cours », précise Séverine Fantapie. Aujourd’hui, Séverine Fantapie et Emmanuel Delannoy ont formé une cinquantaine de personnes pour assurer les formations dans la France entière. Ils sont également intervenus à l’occasion du So good festival, organisé vendredi 15 septembre à la Friche de la Belle-de-mai, devant 574 personnes issues du monde de l’entreprise. Ils seront en outre présents le 24 novembre prochain pour les Rencontres de la finance verte organisées par Gomet’.

Lien utile : [Événement] La finance verte à l’épreuve de son impact !

L’actualité de la semaine revient sur la problématique des feux de forêts, de plus en plus fréquent avec une sécheresse estivale qui s’accentue. L’organisme Atmosud a mis au point un outil d’évaluation des risques environnementaux et sanitaires de ces feux, appelé Simpac. Jeudi 28 et vendredi 29 septembre, le forum Envirorisk qui s’est tenu au technopôle de l’Arbois à Aix, a également permis de revenir sur cet enjeu. Les données des incendies dans la Région Sud pour l’été 2023 ne sont pas encore connus, mais en 2022, ce sont 821 feux de forêts qui se sont déclarés sur le territoire.

Enfin, pour l’objet de la semaine, Julie Rampal-Guiducci, de la rédaction de Gomet’, présente les graines de la maison Agrosemens, située à Rousset, près d’Aix-en-Provence. La maison familiale organisait ses portes ouvertes le 22 septembre dernier. Courges, tomates cerises, fleurs de souci … Les espèces sont variées et peuvent se cultiver dans un potager ou en pot, pour les jardiniers amateurs.

