A la Une de ce nouveau numéro du Digest Hebdo, nous revenons sur le dernier salon de l'éolien flottant qui se déroulait à Marseille la semaine dernière. Le secteur est porteur et prometteur mais réglementé et les projets en Méditerranée prennent du retard. Le Digest Hebdo n°154 c'est douez pages d'infos économiques et politiques métropolitaines.…