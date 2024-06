Share on Facebook

Share on Twitter

Ce contenu est réservé à nos abonnés ! Abonnez-vous à partir de 24,99€/mois Accédez aux contenus de Gomet’ en illimité Participez à tous les débats de notre territoire Profitez d’avantages et de services exclusifs S’abonner à Gomet’ Premium Déjà abonné ? Connectez-vous.

La plus grande circonscription des Bouches-du-Rhône, la 16e voit revenir des compétiteurs de 2022. Elle comprend Arles, Istres Nord, les Saintes-Maries-de-la-Mer et Tarascon et compte environ 75 000 électeurs. Le sortant est l’élu du Rassemblement national parachuté, Emmanuel Taché de la Pagerie, ancien conseiller municipal de Palaiseau, à la ville compagnon de Sébastien Chenu, vice-président…